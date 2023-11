Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci Taraftarları Maça Davet Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'da Teknik Direktör Mehmet Birinci, yeşil-beyazlı taraftarları Kocaelispor maçında desteğe davet etti.

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, müsabakayla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle taraftarlarımıza bu kritik maça gelmeleri için çağrıda bulunmak istiyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Kocaelispor güçlü bir rakip ancak biz de kendi evimizde bu mücadeleyi kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli arayı iyi değerlendirerek sıkı bir çalışma programıyla ilerliyoruz. Taktiksel anlamda analizlerimizi yapıyor ve sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oyuncularımın sahada ellerinden geleni yapacaklarına olan inancım tam. Ancak her maçın farklı bir hikayesi var. Hatalarımızdan ders çıkartarak yolumuza devam etmeliyiz. Zor bir mücadele bizi bekliyor, her maç olduğu gibi bu maça da 3 puan hedefiyle çıkacağız. Buradan taraftarlarımıza özel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu önemli mücadeleyi birlikte yaşamak ve takıma verdikleri destek ile gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Giresunspor taraftarının her zaman her koşulda takımının yanında olduğunu çok iyi biliyorum onların enerjisi, desteği ve coşkusu, takımımıza büyük bir güç katacaktır. Herkesi Giresunspor'a desteğe bekliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN