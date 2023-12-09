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Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci'den çağrı: 'Bu takıma sahip çıkın'

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Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Sakaryaspor maçının ardından takıma sahip çıkılması için çağrıda bulundu. Birinci, gözü yaşlı bir şekilde basın toplantısından ayrıldı.

Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, gözleri dolarak, "Bu takımı 1. Lig'e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Lütfen yalvarıyorum bu takıma sahip çıkın. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci duygulandı. Gözleri dolan teknik adam, "Maçın geneline baktığımız zaman herhalde puan durumundaki yerlerimizi Sakarya ile değiştirmemiz lazım, oynadığımız futbola göre. Kadromuz çok kısıtlı, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Giresunspor'un buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum. Bu takımı 1. Lig'e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Erzurum deplasmanına giderken kaza yaptık, otobüsümüz takla attı, ölümden döndük. Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun'daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transferin açılması için lütfen siyasiler bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır. Bundan başka Giresun'umuzun tutar bir yeri yok, sadece marka" dedi.

"Takımı kurtaralım, çok üzülüyorum"

Birinci, "Emin olun Giresun'daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum" diyerek gözü yaşlı bir şekilde basın toplantısından ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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