Giresunspor, Sebat Gençlikspor'a 2-0 Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5. hafta mücadelesinde Giresunspor, Sebat Gençlikspor'a evinde 2-0 yenildi. İlk golü Ahmet Arda Tuzlu 8. dakikada kaydederken, ikinci golü Zekeriya Berk Bulut 90+8'de attı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sabit Selvi, Erdi Abdülmecit Sayar, Ardahan Işık
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi (Ege dk. 90+2), Emre, Şahin, Şenel Hami (Muhammet dk. 82), Ali Emirhan, Arda, Mehmet, Barış, Alperen (Furkan Arda dk. 73), Furkan
Sebat Gençlikspor: Ahmet, Berat Can, Abdulkadir, Halil, Talha (Muhammet Doğukan dk. 74), Ahmet Arda, Veysel (Oğuzhan dk. 66), Furkan, Sefa, Yasin (Zekeriya Berk dk. 74), Harun (Rahmi Can dk. 88)
Goller: Ahmet Arda Tuzlu (dk. 8), Zekeriya Berk Bulut (dk. 90+8) (Sebat Gençlikspor)
Sarı Kartlar: Şahin Dik, Arda Kılıç, Furkan Arda Kabaca (Giresunspor), Halil Duman, Ahmet Daş, Oğuzhan Özdeşen, Zekeriya Berk Bulut (Sebat Gençlikspor) - GİRESUN