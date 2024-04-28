Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta yaşanan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde aktarıldı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
14. dakikada Talha'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erdi'nin kafasından seken topu Hasan yine kafayla filelere yolladı. 1-1
25. dakikada sağ taraftan Enishan'ın kale önüne ortasında Şahin'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
90. dakikada Samed'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erdi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
90+6. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunun vuruşunda yaşanan karambolde Hasan, direğin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-3
Hakemler: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu Taştan
Giresunspor: Göktan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl Yiğit, Kadir, Faruk Can, Furkan, Kasım Alperen (Furkan Arda dk. 75), Enishan (Mert Han dk. 85), Talha, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+3)
Yedekler: Erkan, Fatih, Arda, Muhammet, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Sakaryaspor: Cihan, Sinan (Burak dk. 46), Ndlovu (Koray dk. 65), Donkor, Murat Cem, Hasan, Roshi (Dimitrov dk. 65), Del Valle, Erdi, Bülent Cevahir (Bülent Uzun dk. 46), Oğuz (Samed dk. 78)
Yedekler: İbrahim, Çağlayan, Rotman, Berat Can, Muhammet Himmet
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Goller: Kasım Alperen Köşger (dk. 14), Şahin Dik (dk. 25) (Giresunspor), Hasan Kılıç (dk. 16), Erdi Dikmen (dk. 90), Hasan Kılıç (dk. 90+6) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin (Giresunspor), Bülent Uzun, Burak Süleyman (Sakaryaspor) - GİRESUN