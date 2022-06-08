Giresunspor Kulübü Başkanlığı'na Hakan Karaahmet yeniden seçildi - Haberler

Süper Lig ekiplerinden Giresun spor'da, kulüp başkanlığına yeniden Hakan Karaahmet seçildi.

Giresun spor Tesisleri'nde düzenlenen Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Karaahmet başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Kullanılan 134 oyun tamamını alan Karaahmet, yeniden başkan seçildi.

Karaahmet, kongrenin ardından gazetecilere, göreve geldikleri günden bu yana başarılı sezonlar geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig'de kalıcı olma hedefini bu sezon gerçekleştirdiklerini, artık yeni başarılara ulaşmaları gerektiğini belirten Karaahmet, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini, çok yakın zamanda futbolcu transferlerinin de açıklanmaya başlayacaklarını aktardı.

Karaahmet, Giresun spor'un hedeflerine değinerek, "Giresun spor artık 'Bu sezon ligde kalacağız.' demeyecek, yeni bir söylem geliştirilecek çünkü ligi biliyoruz. Geçen sene bilmiyorduk. Tecrübeliyiz, tecrübemizi daha doğru şeyler yaparak göstermeliyiz." dedi.

???????Karaahmet başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mustafa Tütüncü, Ferhat Karademir, Adem Bıçakçı, Münir Atamer, Ceyhun Ocak, Zafer Olgun, Savaş Şahin, Metin Çoban, Fuat Guguloğlu, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Ercan Ayhan, Mustafa Oğuzhan Güler, Tahsin Çoban ve Talha Üngördü'den oluştu.

Genel kurulda ayrıca yeni spor yasası kapsamında bazı maddeler oylanarak kabul edildi.

Olağan Genel Kurula, Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, eski kulüp başkanlarından Mustafa Bozbağ, Sacit Ali Eren, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.