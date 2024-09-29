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Giresunspor, Elazığspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Giresunspor, Elazığspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Giresunspor, sahasında Elazığspor'a 2-0'lık skorla yenildi. Elazığspor'un gollerini Beykan Şimşek ve Mert Tunç kaydetti.

Hakan KABAHASANOĞLU, GİRESUN

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Burak Sami Şad

GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük (Dk. 46 Miraç Çakıroğlu), Arda Cebeci (Dk. 67 Fatih Yılmaz), Ahmet Küçükaydın (Dk. 68 Berkay Özyazıcı), Lütfü Kara (Dk. 57 Emirhan Akçay), Şahin Dik, Emre Nizam (Dk. 58 Emircan Korkmaz)

ELAZIĞSPOR: İsmet Yumakoğulları, Berşan Yavuzay, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Dk. 90 Efe Tatlı), Mikail Koçak (Dk. 90 Mehmet Ablay), Melih İnan (Dk. 73 Burhan Arman), Beykan Şimşek, Maksut Taşkıran (Dk. 80 Burak Aydın), Mert Tunç (Dk. 80 Muhammet Arslantaş)

GOLLER: Dk. 53 Beykan Şimşek, Dk. 76 Mert Tunç ( Elazığspor )

SARI KARTLAR: Barış Gün, Arda Cebeci, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin ( Giresunspor ), Mert Tunç, Beykan Şimşek ( Elazığspor )

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta oynanan maçta Giresunspor, sahasında karşılaştığı Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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