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Giresunspor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda HC Fivers'a 47-27 yenilerek elendi

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Viyana'da oynanan EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında Giresunspor, HC Fivers WAT Margareten'e 47-27 yenildi. İlk maçı da 40-28 kaybeden Giresunspor elenirken Avusturya temsilcisi üst tura yükseldi; Giresunspor Avrupa'da ilk kez mücadele etmişti.

Giresunspor, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımına 47-27 yenildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Hollgasse Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 27-13 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Avusturya ekibi, salondan 47-27 galip ayrıldı.

Giresunspor, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında da HC Fivers WAT Margareten'e 40-28 mağlup olmuştu.

Giresunspor, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele etti. Bu sonuçlarla Avusturya temsilcisi bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA
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