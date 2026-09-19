Giresunspor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda HC Fivers'a 47-27 yenilerek elendi

Giresunspor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda HC Fivers'a 47-27 yenilerek elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Viyana'da oynanan EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında Giresunspor, HC Fivers WAT Margareten'e 47-27 yenildi. İlk maçı da 40-28 kaybeden Giresunspor elenirken Avusturya temsilcisi üst tura yükseldi; Giresunspor Avrupa'da ilk kez mücadele etmişti.
Giresunspor, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımına 47-27 yenildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Hollgasse Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 27-13 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Avusturya ekibi, salondan 47-27 galip ayrıldı.
Giresunspor, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında da HC Fivers WAT Margareten'e 40-28 mağlup olmuştu.
Giresunspor, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele etti. Bu sonuçlarla Avusturya temsilcisi bir üst tura yükseldi.