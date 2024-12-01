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Giresunspor'da Yeni Teknik Direktör Adil Tozlu

Giresunspor'da Yeni Teknik Direktör Adil Tozlu
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Giresunspor, teknik direktör Metin Aydın ile yollarını ayırarak Adil Tozlu'yu takımın yeni teknik direktörü olarak atadı. Tozlu, Giresunspor ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar görev alacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Adil Tozlu oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından Adil Tozlu hocamız, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı Teknik Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Metin Aydın'ın görevden ayrılmasının ardından antrenör Adil Tozlu ile ilk maçına çıkan Giresunspor, deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile berabere kalmış ve ligde 10 haftalık mağlubiyet serisini sona erdirmişti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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