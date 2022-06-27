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Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekibi Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig ekibi Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Çotanaklar'da yeni transfer Doğan Can Davas ile Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer bugün sağlık kontrolünden geçti.

Kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapılıp kan değerlerine bakılan futbolcular, daha sonra eko, efor, solunum gibi testlerden ve radyolojik kontrollerden geçtiler. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Doğan Can Spor Haberler

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