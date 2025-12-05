Haberler

Giresunspor'dan açıklama: "Resmi bildirim yok, süreci takip ediyoruz"

Giresunspor'dan açıklama: 'Resmi bildirim yok, süreci takip ediyoruz'
Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, kulüplerinin adı karıştığı soruşturma hakkında henüz resmi bir bildirim almadıklarını açıkladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında kulübün eski futbolcusu Faruk Can Genç de bulunuyor.

Giresunspor'un adının karıştığı soruşturmayla ilgili Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral yaptığı açıklamada, kulübe herhangi bir bildirim gelmediğini söyledi.

Giresunspor ile Ümraniyespor arasında 24 Aralık 2023'te oynanan Trendyol 1. Lig karşılaşmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler belli oldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 1'i Giresunspor'un eski futbolcusu Faruk Can Genç olmak üzere,Cüneyt Semirli, Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Gamze Neli Kaya ve Ümit Kaya gözaltına alındı. Söz konusu karşılaşma, Ümraniyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona ermiş; sezon sonunda Giresunspor küme düşerken Ümraniyespor ligi 11. sırada tamamlamıştı.

Soruşturmayla ilgili kulübe herhangi bir bildirim ulaşmadığını belirten Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki soruşturmayı herkes gibi bizler de yakından takip etmekteyiz. Bahse konu olayla ilgili Giresunspor Kulübü olarak bize ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmamaktadır. Olay geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve adı karıştığı iddia edilen, daha önce Giresunspor forması giyen futbolcumuz sosyal medya hesaplarından iddiaları yalanlayan bir açıklama yaparak olayın bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmiştir. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belge tarafımıza ulaşmamıştır. Türk adaletine güvenimiz tamdır. Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri kulüp olarak yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - GİRESUN

