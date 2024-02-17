Giresunspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçta Malaly Dembele'nin attığı golle Ankara Keçiörengücü galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
33. dakikada ceza sahası içinde kaleci Erkan'ın Dembele'nin ayağındaki topu almak için kayarak müdahale sonrasında Dembele yerde kaldı. Maçın hakemi hakem Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltıda topun başına geçen Dembele, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-1
43. dakikada Talha ceza sahasında girmek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Talha'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
89. dakikada Dembele ceza sahasına hızla girerek topu Camara'ya bıraktı. Camara'nın kale önünde topa istediği gibi vuramadı ve savunma golü engelledi.
Hakemler: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar, Yalçın Taşkınfurat
Giresunspor: Erkan, Fatih, Talha, Mert Han (Kadir dk. 66), Şahin (Muhammet dk. 85), Ertuğrul, Kasım Alperen (Enishan dk. 82), Mehmet, Anıl Yiğit, Furkan, Faruk Can
Yedekler: Göktan, Alperen, Ali Emirhan, Arda, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Ankara Keçiörengücü: Ekrem, Muharrem, Mert, Ariyibi (Camara dk. 78), Melih (Ahmet dk. 65), Dembele (Erkam dk. 90+1), Bardhi (Erkan dk. 77), Mikail, Uğur (Şahverdi dk. 90+1) Ahmet, Treore
Yedekler: Batuhan, Arda Hilmi, Selim, Bahadır, Orhan
Gol: Malaly Dembele (dk. 34 pen.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Şahin, Anıl Yiğit, Ertuğrul, Enishan (Giresunspor), Uğur, Bardhi, Camara (Ankara Keçiörengücü) - GİRESUN