Giresunspor, 68 Aksarayspor'u 2-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Giresunspor, sahasında 68 Aksarayspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Giresunspor'un gollerini Şahin Dik ve Furkan kaydetti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı 68 Aksarayspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Salih Burak Demirel, Mehmet Özgür İşbilen, Yunus Emre Çiftçi
Giresunspor: Göktan, Fatih, Furkan Arda (Muhammed Miraç dk. 73), Ertuğrul (Ahmet Lütfi dk. 62), Şahin Dik (Alperen dk. 83), Arda Cebeci, Ali Emirhan (Ahmet dk. 83), Arda Kılıç, Emre (Muhammet dk. 62), Mehmet, Furkan
68 Aksarayspor: Ali, Oğuzhan, Onur Ramazan, İbrahim, Atamer (Doğan dk. 46), Muhammet Onur, Ahmet Kağan (Şahin dk. 89), Ahmet Abdullah (Yasin dk. 73), Sezer, Cengiz (Alim dk. 63), Abdurrahman
Sarı kartlar: Furkan Arda Kabaca, Ertuğrul Şenlikoğlu, Ali Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz (Giresunspor), Alim Harlak, Yasin Abdioğlu (68 Aksarayspor)
Goller: Şahin Dik (dk. 44) (Giresunspor), İbrahim Yılmaz (dk. 57), Yasin Abdioğlu (dk. 90+5) (68 Aksarayspor) - GİRESUN