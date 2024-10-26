Giresunspor, 68 Aksarayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

İsrail'in misillemesi sonrası komşuya bir saldırı daha

Temizlik işçisi "Haram" diye bankaya iade ettiği 23 milyon liranın peşine düştü