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Giresunspor, 68 Aksarayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Giresunspor, 68 Aksarayspor'u 2-1 Mağlup Etti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Giresunspor, sahasında 68 Aksarayspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Giresunspor'un gollerini Şahin Dik ve Furkan kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı 68 Aksarayspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Salih Burak Demirel, Mehmet Özgür İşbilen, Yunus Emre Çiftçi

Giresunspor: Göktan, Fatih, Furkan Arda (Muhammed Miraç dk. 73), Ertuğrul (Ahmet Lütfi dk. 62), Şahin Dik (Alperen dk. 83), Arda Cebeci, Ali Emirhan (Ahmet dk. 83), Arda Kılıç, Emre (Muhammet dk. 62), Mehmet, Furkan

68 Aksarayspor: Ali, Oğuzhan, Onur Ramazan, İbrahim, Atamer (Doğan dk. 46), Muhammet Onur, Ahmet Kağan (Şahin dk. 89), Ahmet Abdullah (Yasin dk. 73), Sezer, Cengiz (Alim dk. 63), Abdurrahman

Sarı kartlar: Furkan Arda Kabaca, Ertuğrul Şenlikoğlu, Ali Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz (Giresunspor), Alim Harlak, Yasin Abdioğlu (68 Aksarayspor)

Goller: Şahin Dik (dk. 44) (Giresunspor), İbrahim Yılmaz (dk. 57), Yasin Abdioğlu (dk. 90+5) (68 Aksarayspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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