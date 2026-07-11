Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurulu ertelendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Yeni toplantı 18 Temmuz'da yapılacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,olağan seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Toplantı, 18 Temmuz'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin