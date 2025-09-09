Haberler

Giresun Sanayispor Kadrosuna Meksikalı Stoper Katıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor, Meksikalı stoper Karla Daniela Zempoalteca Hernandez'i transfer ederek kadrosunu güçlendirirken, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Giresun Sanayispor, 1 oyuncuyu kadrosuna kattı, 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki Meksikalı stoper Karla Daniela Zempoalteca Hernandez'in tranfsfer edildiği belirtildi.

Kadrodaki oyunculardan Buse Uçan, İlayda Akdeniz ve Fatma Nur Şenses ile sezon başında kadroya katılan Nikoleta Nikolic ile yolların ayrıldığı vurgulanan açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Hamile eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.