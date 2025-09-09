Giresun Sanayispor Kadrosuna Meksikalı Stoper Katıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Giresun Sanayispor, 1 oyuncuyu kadrosuna kattı, 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki Meksikalı stoper Karla Daniela Zempoalteca Hernandez'in tranfsfer edildiği belirtildi.

Kadrodaki oyunculardan Buse Uçan, İlayda Akdeniz ve Fatma Nur Şenses ile sezon başında kadroya katılan Nikoleta Nikolic ile yolların ayrıldığı vurgulanan açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.