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Giresun Sanayispor Başkanı Ünal Göze, görevini bırakacağını açıkladı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Giresun Sanayispor'un başkanı Ünal Göze, kulübün 5 milyon lira borcu olduğunu belirterek maddi ve manevi yorgunluk nedeniyle başkanlığı bırakacağını açıkladı. Olağanüstü genel kurul 11 Temmuz'da yapılacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un başkanı Ünal Göze, görevi bırakacağını söyledi.

Göze, Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi binasında düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak maddi ve manevi anlamda büyük emek verdiklerini belirtti.

Kulübün şu anda yaklaşık 5 milyon lira borcu bulunduğunu aktaran Göze, bunun içerisinde sporcu alacakları ve konaklama giderleri gibi kalemlerin yer aldığını söyledi.

Göze, kulüp başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulübü artık maddi ve manevi olarak idare etmem mümkün değil. Bu borçtan dolayı da değil. Devam etsem kulübe sponsorlar bulacağımdan şüphem yok ama gücüm yok. Manevi sorunlarla uğraşmaktan dolayı artık kişisel olarak gücüm yok. Artık kapı kapı dolaşıp destek istemeye gücüm yok. Kendimde bu heyecanı, gücü ve enerjiyi görmediğim için yapılacak genel kurulda Giresun Sanayispor Kulüp Başkanlığını, kulübün borçlarını üstlenecek kişiye devretmek istiyorum. Giresun Sanayispor Kulüp Başkanlığını noktalamak istiyorum."

Giresun Sanayispor'un kapanmayacak kadar değerli ve temiz bir kulüp olduğunu vurgulayan Göze, başkanlık için adayların çıkacağını inandığını belirtti.

Kulübün olağanüstü genel kurulu, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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