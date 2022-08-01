Giresun haberleri | Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberleri | Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Giresun haberleri | Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Gelen Giresun haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Giresunspor Zeki Yavru Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title