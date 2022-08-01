Giresun haberleri | Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı Gelen Giresun haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. Spor Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu Giresunspor Zeki Yavru Futbol Spor Haberler

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