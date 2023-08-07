Giresun Doğa Sporları Kulübü ve Ordu Dağcılık Kulübü Üyeleri Elbrus Dağı'na Tırmandı

Giresun Doğa Sporları Kulübü'nden Ahmet Kılıç ile Ordu Dağcılık Kulübü'nden Yılmaz Seferoğlu ve Anıl Alp, Kafkaslar'ın ve Rusya'nın en yüksek dağı olan Elbrus Dağı'na başarılı bir şekilde tırmandılar. Ekip, 7 gün süren bir tırmanışın ardından 5642 metrelik zirveye ulaştı. GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, tırmanışın başarıyla tamamlandığını ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Giresun Doğa Sporları Kulübünden Ahmet Kılıç ile Ordu Dağcılık Kulübünden Yılmaz Seferoğlu ve Anıl Alp, 5 bin 642 metrelik zirvesi ile Kafkaslar'ın ve Rusya'nın en yüksek dağı olarak kabul edilen Elbrus Dağı'na başarılı bir şekilde tırmandılar.

Rusya'da bulunan ve UIAA tarafından Kafkasların ve Avrupa'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilen Elbrus Dağına toplam 7 gün süren bir tırmanış gerçekleştiren ekip zirveye ulaştı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, yaptığı açıklamada, "5642 metrelik Elbrus Dağı zirve tırmanışımızı başarıyla tamamladığımız için mutluyuz. Giresun Doğa Sporları Kulübü olarak dağcılık ve doğa sporlarını geliştirmek adına bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Şimdi rotamızı yeni zirvelere çevirdik" dedi. - GİRESUN