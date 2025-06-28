Giresun'da Kick Boks Turnuvası Coşkusu

Giresun'da Kick Boks Turnuvası Coşkusu
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Bulancak ilçesinde düzenlenen 'Giresun Cup' kick boks turnuvasına 20 ilden sporcu katıldı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, sporun dostluk ve dayanışma amacı güttüğünü vurguladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kick boks turnuvası gerçekleştirildi.

Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği ve Bulancak Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda "Giresun Cup" adıyla organize edilen turnuvaya 20 ilden sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, her mücadelede büyük bir alın teri olduğunu söyledi.

Ringde mücadele eden sporcuların karşılaşma sonunda birbirlerini sarılarak tebrik ettiğine dikkati çeken Sıbıç, sporun asıl amacının da bu olduğunu kaydetti.

Sıbıç, futbol dışında salon sporlarına da sahip çıkılarak destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi Fazıl Karaman ise sporcuları kutladı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Karşılaşmaların sonunda galip gelen sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Spor
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