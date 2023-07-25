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Giresun'da 1. Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi

Spor Haberleri

Giresun'un Espiye ilçesinde, Espiye Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Plaj Voleybolu Turnuvası başladı. Turnuvaya 29 takım katılıyor ve final maçı 28 Temmuz'da oynanacak.

Giresun'un Espiye ilçesinde, "1. Plaj Voleybolu Turnuvası" düzenlendi.

Espiye Belediyesince Esentepe Mahallesi Belediye Parkı'ndaki kum sahada organize edilen turnuvaya 29 takım katılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Önal, açılış töreninde, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Turnuva, 28 Temmuz'da oynanacak final maçının ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Spor

Esentepe Giresun Spor Haberler

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