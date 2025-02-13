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Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt

Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
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Beşiktaş ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz kasım ayından bu yana boşta olan Giovanni van Bronckhorst'a büyük başarıla yaşadığı eski takımlarından birinin talip olduğu ileri sürüldü. Hollandalı teknik adam, iddialara "Feyenoord ile yaşadığım tüm güzel anları çok seviyorum ama benim için teknik direktör olarak geri dönmek bir seçenek değil" yanıtını verdi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak kötü gidişatın ardından 30 Kasım'da siyah beyazlı takımla yollarını ayıran tenik direktör Giovanni van Bronckhorst'un adı bir dönem çalıştırdığı Feyenoord ile anılıyor.

PRISKE'Yİ GÖNDERDİLER

Hollanda Eredivisie'de 5. sırada bulunan ve lider Ajax'ın 12 puan gerisinde bulunan Feyenoord'da, geçtiğimiz günlerde Danimarkalı teknik adam Brian Priske'nin görevine son verildi.

"BENİM İÇİN SEÇENEK DEĞİL"

İskoç basınından The Herald'da yer alan habere göre; 50 yaşındaki teknik adam geri dönmeye niyetli olmadığını açıkça belirtti. Giovanni van Bronckhorst "Feyenoord ile yaşadığım tüm güzel anları çok seviyorum ama benim için teknik direktör olarak geri dönmek bir seçenek değil" ifadelerini kullandı. Hollandalı çalıştırıcı, Feyenoord'dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine "Hayır. Zaten böyle bir ihtimal de yok" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Giovanni van Bronckhorst, 2015-2019 yılları arasında Feyenoord'u çalıştırmış ve Hollanda ekibinde 1 Hollanda Ligi, 2'şer Hollanda Kupası ve Hollada Süper Kupası olmak üzere toplamda 5 kez kupa sevinci yaşamıştı. Temmuz-Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'ta görev yapan 50 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların başında 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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