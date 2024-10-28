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Giovanni van Bronckhorst, derbi sonrasında konuşurken kendisini zor tuttu

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Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla hakem kararlarına isyan etti. Hollandalı teknik adam, "Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü Pazar günü takımının yanında olmak istiyorum. Cidden Galatasaray'ın neden kırmızı kart görerek 10 ya da 9 oyuncuya düşmediğini anlamıyorum. Hakemin performansı için açıklama bekliyorum. Oyuncularım karnımdan yumruklandı, rakip tarafından çift atlama yapıldı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, derbinin ardından olay yaratacak açıklamalar yaptı.

"NEDEN KIRMIZI KART GÖRMEDİKLERİNİ ANLAMIYORUM"

Giovanni van Bronckhorst açıklamaları şu şekilde;

Giovanni van Bronckhorst açıklamasında; "Tabii ki hayal kırıklığı oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama oyunu oynama şeklimizi cidden beğendim. Biz buyuz. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü Pazar günü takımının yanında olmak istiyorum. Cidden Galatasaray'ın neden kırmızı kart görerek 10 ya da 9 oyuncuya düşmediğini anlamıyorum.

"OYUNCULARIM YUMRUKLANDI"

Buraya gelip Beşiktaş olduğumuzu ve kimseden korkmadığımızı gösterdik. Duran toplardan fırsatlar verdik. Ersin daha barajı kurarken ikinci golde hakem oyunu başlattı. Hakemin performansı için açıklama bekliyorum. Oyuncularım karnımdan yumruklandı, rakip tarafından çift atlama yapıldı."

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Türk halkı için herkes için çok önemli bir gün. Türk halkının doyasıya kutlamasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Giovanni van Bronckhorst, derbi sonrasında konuşurken kendisini zor tuttu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Giovanni Van Bronckhorst Galatasaray Beşiktaş Futbol Pazar Spor

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