Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu

Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
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Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
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Eski İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Amerika'da MLS ekibi Los Angeles'a ortak oldu. Chiellini, "Üç yıl önce buraya geldiğimde, bu kulüpte özel bir şey olduğunu hissettim. Los Angeles, sıra dışı insanlar tarafından inşa edilmiş ve evinizde hissettiren bir topluluk tarafından desteklenen hırslı bir kulüp. Bu yüzden geçen yıl kulübe yatırım yapma isteğimi dile getirdim.'' dedi.

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, MLS kulübü Los Angeles'a ortak oldu.

''İNANDIĞIM PROJEYE DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUM''

Kulübün internet sitesine konuşan Chiellini, Los Angeles'ın bir parçası olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Geçen yıldan itibaren kulübe yatırım yapma isteğinin olduğunu belirten Chiellini, "Üç yıl önce bir oyuncu olarak buraya geldiğimde, bu kulüpte özel bir şey olduğunu hemen hissettim. Los Angeles, sıra dışı insanlar tarafından inşa edilmiş ve sizi gerçekten evinizde hissettiren bir topluluk tarafından desteklenen hırslı bir kulüp. Bu yüzden geçen yıl kulübe yatırım yapma isteğimi dile getirdim ve şimdi bu yolculuğa devam etmekten ve derinden inandığım bir projeye desteğimi vermekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYER BAŞARILARI

2005'ten 2022'ye kadar formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.

LOS ANGELES FORMASI GİYMİŞTİ

Chiellini, Temmuz 2022'den 2023'ün sonuna kadar ise Los Angeles forması giymişti. Aralık 2023'te oyunculuk kariyerine son veren Chiellini, sonrasında Los Angeles'ta "Oyuncu Gelişim Koçu" ve Juventus'ta ise "Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü" olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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