Giden gidene! Hakim Ziyech de Galatasaray'dan ayrılıyor
Galatasaray'da ayrılıklar yaşanıyor. Zaha'nın Lyon'a, gitmesinin ardından sıradaki ayrılık ihtimali Hakim Ziyech için gündeme geldi. Ziyech'in eski takımı Ajax'ın gündeminde olduğu ve Faslı futbolcunun Ajax'a dönmek istediği belirtiliyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da art arda ayrılıklar yaşanıyor. Takımın yıldızı Hakim Ziyech'in eski takımına dönebileceği öne sürüldü.
ESKİ TAKIMI DEVREDE
Footmercato'da yer alan habere göre Hakim Ziyech, Ajax'ın gündeminde. Haberde Ziyech'in sezon başından bu yana teknik direktör Okan Buruk'a güvenmediği ve son maçta yedek beklediği vurgulandı.
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Faslı futbolcunun Ajax'a dönmek istediği, Hollanda devinin de Ziyech ile ilgilendiği belirtildi. Buna karşın transferin gerçekleşmesi için Ajax'ın önce transfer satışı yapması gerektiğinin altı çizildi.