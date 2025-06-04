Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
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Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Kostic'in 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesi, kulüp tarafından erken sonlandırıldı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

30 HAZİRAN'I BEKLEMEDİLER

Sarı-lacivertli kulüp, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Kostic, Konyaspor maçının ardından vermiş olduğu ifade ayrılacağını açıklamıştı. Başarılı futbolcu, "Şu an karar vermek zor. Juventus'a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası'nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Yanılmıyorsam bunu Galatasaray istemişti Fenerbahçe sessiz sedasız gitti el altından müşteri olup aldı ama sonuç hüsran maalesef

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