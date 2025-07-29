Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'un Dinamo Moskova'ya transferinin ardından bir ayrılık daha yaşadı. Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Kerem Atakan Kesgin ile yollarını ayırdı. Kesgin'in sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli futbolcunun eski kulübü Sivasspor ile anlaştığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zainutdinov'un Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer olmasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-Beyazlılar, futbolcunun sözleşmesini feshetti.

YOLLAR AYRILDI

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı takımda gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Kerem Atakan Kesgin ile vedalaşıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, eski kulübü Sivasspor ile anlaşma sağladığı aktarıldı. 24 yaşındaki orta saha, 2022-2023 sezonu başında 1 milyon 400 bin euro bedelle Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Kerem Atakan Kesgin daha sonra Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giydi. Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta 8 maçta forma şansı buldu ve 563 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı.

Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez

Yeşiliyle bilinen ilçenin son hali! Bölge halkı adeta yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Elindeki anketi açıklayıp iddialı konuştu: O gece siyaseti bırakırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.