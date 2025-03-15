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Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı

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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, maç sonrası yaptığı açıklamada Barcelona transferi hakkındaki sorulara yanıt verdi. Osimhen, "Buranın oyuncusuyum" diyerek transfer iddialarını reddetti ve sezon sonuna kadar transferle ilgili konuşmayacağını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Victor Osimhen değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren yıldız golcü, "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız." dedi.

Penaltıda topu Alvaro Morata'ya vermesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Osimhen "Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"BURANIN OYUNCUSUYUM"

Osimhen, kendisi hakkında Barcelona haberlerinin çıktığının hatırlatılması ve geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda" şeklinde yanıt verdi.

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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