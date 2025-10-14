Gidecek mi kalacak mı? Icardi geleceği hakkındaki son kararını verdi

Galatasaray'da bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, hakkındaki transfer iddialarına noktayı koydu. Sözleşmesinin son yılına giren Arjantinli yıldızın, şu ana kadar gelen hiçbir teklifi değerlendirmeye almadığı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarına göre Icardi, "Şu anda aklım tamamen performansımda. Başka bir takımla görüşmek istemiyorum" diyerek Galatasaray'a bağlılığını net şekilde ortaya koydu.

"MASAYA OTURMAYA NİYETİM YOK"

32 yaşındaki forvetin, tamamen saha içindeki hedeflerine odaklandığı ifade edildi. Icardi'nin, sezon bitmeden başka bir kulüple masaya oturmayı düşünmediği ve önceliğinin Galatasaray'da başarı olduğu aktarıldı. Bu tavrıyla Arjantinli futbolcunun, teknik heyetin de takdirini kazandığı bildirildi.

YÖNETİM SEZON SONUNU BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi ise Icardi ile yeni sözleşme için acele etmiyor. Yöneticiler, yıldız futbolcunun performansını sezon sonuna kadar değerlendirmek istiyor. Performansın beklentileri karşılaması halinde, yaz döneminde kontrat yenileme görüşmeleri başlatılacak.

PROFESYONELLİĞİYLE TAKDİR TOPLUYOR

Bu sezon bireysel antrenmanlara büyük önem veren Mauro Icardi, gösterdiği profesyonel tavırla teknik ekibin güvenini kazandı. Galatasaray cephesi, yıldız golcünün hem saha içindeki etkisi hem de takım arkadaşlarına liderliğiyle örnek bir karakter sergilediğini belirtiyor.