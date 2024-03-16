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Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor

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Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı kaleci ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yaparak geleceği hakkındaki son kararını verecek.

Süper Lig devi Galatasaray'da sözleşmesi bu sezon sona erecek olan yıldız kaleci Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

13 yıldır formasını giydiği Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yapılan temaslar, başkan Dursun Özbek'in son talimatıyla kaldığı yerden devam etmişti. Ancak taraflar orta yol bulamayınca, bir süre daha şampiyonluk yarışına konsantre olma kararı aldı. 37 yaşındaki eldivenle önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha gerçekleşecek.

GALATASARAY KARNESİ

Muslera, Galatasaray forması giydiği 13 sezonda 498 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, bu mücadelelerde rakiplerin 530 golüne engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, 178 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, sarı kırmızılı kulüple 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Fernando Muslera, 11 Ağustos 2011 tarihinde İtalyan ekibi Lazio'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Galatasaray Muslera Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Orhan Baldemir:

Futbolu bırakmak isteği güne kadar kalsın. Her maça çıkması şart değil. Ancak bu sene inaki pena ayarında bir kaleci alıp Muslera ile kaleyi maç maç paylaşmalı. Böylece Muslera yı örnek alırsa Galatasaray a karşı aidiyet duygusu kanazır belki.

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Ütopik Yorumcu:

Muslera heykeli dikilecek figürlerden birisidir gs için asla yanlış yapılmamalı bu karakterli adama

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