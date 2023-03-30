Ghezzal'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gözdağı! Taraftarına da mesaj yolladı

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, açıklamalarda bulundu. Sakatlığını atlatan Ghezzal, derbi öncesi taraftara umut dağıttı.

"TAMAMEN HAZIRIM"

Uzun süren sakatlıklardan çıkan Ghezzal derbi için tamamen hazır olduğunu belirtip, "Hafta sonu çok önemli bir maça çıkacağız. Derbiler her zaman önemlidir. Kulüp, oyuncular ve taraftarlar için her zaman büyük öneme sahiptir. Bu maçta tabi yüzde yüzümüzü vereceğiz. Sakatlıktan döndükten beri iyiye gidiyorum, form grafiğim yükseliyor. Kendimi iyi hissediyorum, umuyorum hafta sonu yüzde yüz şekilde elimden geleni vereceğim" ifadelerini kullandı.

"BİZ FENERBAHÇE'Yİ, ONLAR G.SARAY'I KOVALIYOR"

Cezayirli oyuncu şampiyonluk yarışı hakkında, "Ligden çekilenlerle ilgili nasıl bir karar verilecek bilmiyorum. Şu anda biz Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı kovalar durumda. Elimizden geleni yapacağız. Matematiksel olarak işler nereye gidiyor onu göreceğiz" dedi.

"3 PUAN ARMAĞAN EDECEĞİZ"

Kadıköy'den 3 puanla döneceklerine inandığını söyleyen Ghezzal, "Zor bir maç bizi bekliyor. İyi bir takım ve iyi oyunculara karşı oynayacağız ama galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Başka bir şey aklımızda yok. 3 puan alıp sezonun geri kalanı için öz güven yakalamış olacağız. Hedefimiz puanlar kazanmak. İç sahada bu sezon önemli maçları kazanamadık. Bu hafta sonu taraftarlara 3 puan armağan edeceğiz" sözlerini sarf etti.