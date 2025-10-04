Gheorghe Hagi'nin oğlundan inanılmaz gol
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Alanyaspor'un yeni transferi Ianis Hagi, ilk golünü kaydetti. 30 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topu sol ayağıyla ağlara gönderen genç oyuncu, babası Gheorghe Hagi'nin unutulmaz gollerini anımsattı. Alanyaspor taraftarları, Ianis'in frikik golünü sosyal medyada büyük ilgiyle paylaştı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Alanyaspor'da yeni transfer Ianis Hagi, turuncu-yeşilli formayla ilk golünü kaydetti.
30 METREDEN MUHTEŞEM VURUŞ
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede 30 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topu sol ayağıyla ağlara gönderen genç oyuncu, klas frikik golüyle babası Gheorghe Hagi'nin unutulmaz gollerini anımsattı.
HAGI AİLESİNDEN İZLER
Alanyaspor taraftarları, Ianis'in frikik golünü sosyal medyada büyük ilgiyle paylaştı. "Babasının oğlu" yorumları öne çıkarken, genç futbolcunun babası gibi Türk futbolunda iz bırakabileceği yorumları yapıldı.