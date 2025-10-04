Haberler

Gheorghe Hagi'nin oğlundan inanılmaz gol

Gheorghe Hagi'nin oğlundan inanılmaz gol
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Alanyaspor'un yeni transferi Ianis Hagi, ilk golünü kaydetti. 30 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topu sol ayağıyla ağlara gönderen genç oyuncu, babası Gheorghe Hagi'nin unutulmaz gollerini anımsattı. Alanyaspor taraftarları, Ianis'in frikik golünü sosyal medyada büyük ilgiyle paylaştı.

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Alanyaspor'da yeni transfer Ianis Hagi, turuncu-yeşilli formayla ilk golünü kaydetti.

30 METREDEN MUHTEŞEM VURUŞ

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede 30 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topu sol ayağıyla ağlara gönderen genç oyuncu, klas frikik golüyle babası Gheorghe Hagi'nin unutulmaz gollerini anımsattı.

Gheorghe Hagi'nin oğlundan inanılmaz gol

HAGI AİLESİNDEN İZLER

Alanyaspor taraftarları, Ianis'in frikik golünü sosyal medyada büyük ilgiyle paylaştı. "Babasının oğlu" yorumları öne çıkarken, genç futbolcunun babası gibi Türk futbolunda iz bırakabileceği yorumları yapıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
