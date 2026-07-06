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Gerze'de DMD hastası Emre için turnuva düzenlendi

Gerze'de DMD hastası Emre için turnuva düzenlendi
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Sinop'un Gerze ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Emre Çoban'ın tedavisi için düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası tamamlandı. 12 takım ve 150 sporcunun katıldığı organizasyonda 80 bin lira bağış toplandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Emre Çoban'ın tedavisine destek amacıyla düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası tamamlandı.

Gerze Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca Aykut Gökmen'in öncülüğünde organize edilen turnuvaya 12 takım ve yaklaşık 150 sporcu katıldı. Organizasyonda Emre Çoban'ın yurt dışındaki tedavisi için 80 bin lira bağış toplandı.

İlçe Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Gerze Jandarma'yı 4-2 yenen Nort Battery şampiyon oldu.

Final programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, kurum temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Ödül töreninde DMD hastası Emre Çoban'ın yurt dışındaki tedavisi için gereken bütçenin yüzde 82'sine ulaşıldığı belirtildi.

Program, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
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