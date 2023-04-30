Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında 1969 Bilecik Spor Kulübü kazanarak, 2023-2024 futbol sezonunda yeniden BAL'da mücadele edecek. Gergin geçen müsabakanın son dakikalarında ortalık karıştı.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü baraj maçında karşı karşıya geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan müsabakayı 2 bin 500 seyircinin izlerken, iki takım taraftarları 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yaptılar. Maça orta sahaya ikili mücadele şeklinde gererken maçın 37. dakikasında gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında Yavuz Çukur sağ kanattan ceza sahasına yaptığı muhteşem ortayı Tolga Topla müthiş bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısının 53'üncü dakikadan gelişen 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında Mehmet Önecek topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi. Maçın 63'üncü dakikasında Söğütspor atağında golcüsü Semih Durmuş topu filelere göndererek durumu 2-1'e getiren golü attı. Bu gol sonrası maç sonuna kadar tansiyonu yüksek geçen maçı 1969 Bilecik Spor Kulübü kazarak, 2023-2024 futbol sezonunda yeniden BAL'da mücadele etmeye hak kazandı.

Maç sonunda Söğüt Belediye Başkanı aynıca kulübün as başkanı İsmet Sever yapılan tezahüratlar ve bazı söylemler için 1969 Bilecik Spor Kulübü bazı yöneticileriyle gergin anlar yaşandı. Sever, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün yerlerinin bu ligler olmadığı söyleyerek, takımı tebrik etti.

"Bilecikspor'da Bilecikli çocukları daha fazla oynatmak için çalışmalarımıza başladık"

1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü Sedat Memiş çok mutlu olduklarını anlatarak, "Bu maçları normal duygusal anlamda da stres yükü ağır olduğu için bu seviye zorluyor. Bizim taktiksel anlamda oyunu geriye çekilme gibi bir şeyimiz yoktu tamamen psikolojik. Bu maçları kazanmak önemli. oyuncularımı, taraftarı, Bilecikspor camiasını, yönetimine herkese çok teşekkür ediyorum. Bilecikspor'un vizyonu değişmeli, Bilecikspor daha iyi yerlere gelecek bu şehrin arması markası. 7 yaşında çocukların hayali bu takımda forma giymek olacak. Biz alt yapı ve a takımı seviyesinde Bilecikspor'da Bilecikli çocukları daha fazla oynatmak için çalışmalarımıza başladık. İnşallah çok daha iyi yerlere getireceğiz Bilecikspor'u" dedi.

Maçı, Milletvekili Yaşar Tüzün, Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Başkan, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Adayı Halil Eldemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve çok sayıda taraftar izledi. - BİLECİK

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