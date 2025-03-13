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Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı

Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Dzeko yerine neden Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdüğünü anlatan Portekizli teknik adam, "Uzaktan şut konusunda en iyi oyuncu ile başlayacağız, o da Talisca. Onlar savunma odaklı oynayacaklar ve bu savunmayı kırmanın bir yönü de uzaktan şutlar" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İskoç ekibi Rangers ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi flaş röportajda konuştu. Mourinho, ilk 11'de Dzeko yerine neden Talisca'yı tercih ettiğini açıkladı.

"YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY SON SANİYEYE KADAR SAVAŞMAK"

İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, "Yapmamız gereken şey, son saniyeye kadar savaşmak ve pes etmemek. Bu maçlarda atılan ilk gol psikolojik olarak çok önemli oluyor. Bazı değişiklikler yaptık. Rakibimiz daha defansif oynayacaktır. İlk maçta da bunu yaptılar, bizi kontra ataklarla cezalandırdılar. Bugün minimum iki farkla kazanmamız gerekiyor ve defansif olarak daha iyi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

TALISCA TERCİHİNİN NEDENİ

Edin Dzeko yerine Anderson Talisca'ya ilk 11'de şans veren Portekizli teknik adam, bu tercihinin sebebini "Bugün benim umduğum şey daha etkili oyun sergilemek ve gol yememek. Elimizde uzaktan şut konusunda en iyi oyuncu ile başlayacağız, o da Talisca. Onlar savunma odaklı oynayacaklar ve bu savunmayı kırmanın bir yönü de uzaktan şutlardır. Bu anlamda en etkili oyuncularımızdan biriyle maça başlayacağız." sözleriyle açıkladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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