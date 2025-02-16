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Geosis Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: 'Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık'

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: 'Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık'
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Trendyol 1. Lig'nde Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalan Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, antrenmansız geçen süreçte takımının performansını değerlendirdi. Amed'in teknik direktörü Servet Çetin ise kırmızı kart pozisyonlarına dikkat çekti ve 9 kişi kalmalarına rağmen 1 puan aldıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile evinde 0-0 berabere kalan Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçta istediklerini alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın hiç antrenman yapmadan karşılaşmalara çıktığını ancak bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Takımın başına geldikten sonra perşembe günü Pendikspor ile karşılaştıklarını hatırlatan Koşukavak, 2 gündür magnetlerle ve animasyonlarla Amed maçına hazırlandıklarını anlattı.

Koşukavak, yerleşik savunmaya hücum etmenin modern futbolun en zor tarafı olduğunu belirterek, "Alanı doğru kullanmak gerekiyor. Hareketliliği sağlamak gerekiyor. Sezon başından beri geçişten gol atan bir takım, yerleşik savunmalara karşı becerisi düşük. İşin gerçeği bu. Bunu halletmem gerektiğini biliyorum ama antrenman yapamıyorum. Niye, üç günde iki maç oynadık." diye konuştu.

Takımların 11 kişi olduğu sıralarda oyuncuların çok iyi oynadığına değinen Koşukavak, "Çok üzgünüz. Çok istediler. Karşılaşmanın 39. dakikasına kadar rakibe bir pozisyon verdik. Futbolda bir şeyleri düzeltmek kolay olmuyor. Kendi fikirlerinizi 25 oyuncuya yaptırmaya çalışıyorsunuz, kolay birşey değil. Anlatarak bu kadar yapabildik. Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık. Oyunculardan çok memnunum, çok istediler. Üç günde 1 maç işini geçersek ve haftada 1 maça dönüş yaparsak düzelteceğiz. Oyuncularım çok özveriliydi ve çok kazanmak istediler. Bu takım herkesi yenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise ilk kırmızı kart pozisyonunun doğru olduğunu, kendilerine verilse de doğruları söylediklerini kaydetti.

Kendilerine 3 hafta üst üste aynı pozisyondan dolayı lehte karar verilmediğini, Alberk Koç'un ilk sarı kartında pozisyonu başka oyuncunun yaptığını ve hakemin yanlış oyuncuya kart verdiğini savunan Çetin, hakemlerin adaletli maç yönetmesi durumunda mutlu olacaklarını söyledi.

Maç öncesinde toplantı yaptıklarını aktaran Çetin, "Eksik kalmayalım, kırmızı kart görmeyelim' diye söyledim. Ona rağmen kırmızı kart gördük ve 9 kişi kaldık. Sevindirici tarafı 9 kişi kaldıktan sonra yine de 1 puan aldık. Biz burada galip gelmek istiyorduk." dedi.

Çetin, ilk yarıda ürkek bir oyun sergilediklerinden bahsederek, "İkinci yarıda önde baskı yapmaya çalıştık. Rakibin oyun kurmasını aldığımız önlemlerle engelledik. Biraz daha öz güven olsaydı pozisyonlar da bulabilirdik. Kırmızı kartlardan sonra maalesef yaslanmak zorunda kaldık. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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