Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Geosis Boluspor, Adanaspor'u 7-0 Yendi

Geosis Boluspor, Adanaspor'u 7-0 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Geosis Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 7-0 mağlup ederek sezonu etkileyici bir galibiyetle kapattı. Babacar ve Enes Alıç'ın golleriyle öne çıkan Boluspor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner Mumcu Taştan

Adanaspor : Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Emin Çelik), Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 84 Serkan Kıvanç Şire), Endri Çekiçi, Orkan Çınar, Metehan Altunbaş, Yasin Arda Midiliç (Dk. 52 Burhan Tuzun), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Samet Emlik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Emir Can Aksu

Geosis Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğul (Dk. 46 Ali Ülgen), Oğuz Kağan Güçtekin, Lico (Dk.75 Balbudia), Jefferson (Dk. 84 Siraçhan Nas), Hasani (Dk. 84 Eren Erdoğan), Mukairu, Oulare, Babacar (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Enes Alıç, Iskandarlı

Goller: Dk. 16 ve 34 Babacar, Dk. 22 Lico, Dk. 25 Mukairu, Dk. 36 Hasani, Dk. 45+3 ve 64 Enes Alıç (Geosis Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Iskandarlı (Geosis Boluspor ), Dk. 45 Metehan Altunbaş, Dk.52 Yasin Arda Midiliç, Dk. 67 Samet Emlik, Dk. 80 Muhammed Emin Çelik, Dk. 89 Hıdır Aytekin ( Adanaspor )

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Geosis Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 7-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.