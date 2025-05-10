Geosis Boluspor, Adanaspor'u 7-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Geosis Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 7-0 mağlup ederek sezonu etkileyici bir galibiyetle kapattı. Babacar ve Enes Alıç'ın golleriyle öne çıkan Boluspor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner Mumcu Taştan
Adanaspor : Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Emin Çelik), Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 84 Serkan Kıvanç Şire), Endri Çekiçi, Orkan Çınar, Metehan Altunbaş, Yasin Arda Midiliç (Dk. 52 Burhan Tuzun), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Samet Emlik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Emir Can Aksu
Geosis Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğul (Dk. 46 Ali Ülgen), Oğuz Kağan Güçtekin, Lico (Dk.75 Balbudia), Jefferson (Dk. 84 Siraçhan Nas), Hasani (Dk. 84 Eren Erdoğan), Mukairu, Oulare, Babacar (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Enes Alıç, Iskandarlı
Goller: Dk. 16 ve 34 Babacar, Dk. 22 Lico, Dk. 25 Mukairu, Dk. 36 Hasani, Dk. 45+3 ve 64 Enes Alıç (Geosis Boluspor )
Sarı kartlar: Dk. 19 Iskandarlı (Geosis Boluspor ), Dk. 45 Metehan Altunbaş, Dk.52 Yasin Arda Midiliç, Dk. 67 Samet Emlik, Dk. 80 Muhammed Emin Çelik, Dk. 89 Hıdır Aytekin ( Adanaspor )
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Geosis Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 7-0 mağlup etti.