Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A ekibi Genoa, tarihinin en kötü günlerinden birini geçirirken, Kırmızı-mavili kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

PATRICK VIEIRA İLE YOLLAR AYRILDI

Serie A'nın ilk 9 haftalık bölümünde 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Genoa, henüz galibiyet elde edemedi. Kırmızı-mavililer, kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu. İtalyan ekibi, geçici olarak teknik direktörlük görevine Roberto Murgita'nın getirildiğini bildirdi.

GENOA PERFORMANSI

49 yaşındaki teknik adam, Genoa ile çıktığı 37 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Vieira'nın bir süre takım çalıştırmak istemediği ve dinlenmeyi tercih edeceği belirtildi.