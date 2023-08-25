Genk'e kaybeden Adana Demirspor'da Murat Sancak, futbolcusunu canlı yayında yakaladı: Sonra görüşeceğiz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Genk'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından röportaj verirken, yanından geçen futbolcusu Semih Güler'i yakaladı. "Bugün burada galibiyeti kaçırdık." diyen Sancak, Semih'i göstererek, "İşte Semih! Biraz daha dikkatli olsaydı. Duran toplarda dikkat etseler daha iyi olacaktı. Sonra görüşeceğiz zaten." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak'ın röportaj verirken yanından geçen futbolcu Semih Güler'le diyaloğu canlı yayına damga vurdu.

"DİKKATLİ OLSAYDI DAHA İYİ OLACAKTI"

Murat Sancak, Semih'i Güler'i kolundan tuttuktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün burada galibiyeti kaçırdık. İşte Semih! Biraz daha dikkatli olsaydı, duran toplarda biraz daha dikkat etselerdi daha iyi olacaktı. Sonra görüşeceğiz zaten." dedi.

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor