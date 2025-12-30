Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenleyecek
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, 'Bu toprakta izin var' sloganıyla 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri' düzenleyeceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı anma etkinlikleri, 3-4 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlere tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini aşılamak, atalarımızın zor şartlar altında göstermiş olduğu fedakarlıkları anlamalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, geleneksel hale gelen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri", 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı anma etkinliklerine binlerce genç ve vatandaş katılacak" ifadelerine yer verildi.

'GENÇLER SARIKAMIŞ'A ANKARA'DAN TRENLE GİDECEK'

Etkinlikte, önceki yıllarda olduğu gibi ilk olarak Ankara'dan Sarıkamış'a tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Gençler ve şehit çocuklarından oluşacak kafile, Sarıkamış'a Doğu Ekspresi ile gidecek. Kafile, 2 Ocak Cuma günü Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak. Tren yolculuğu süresince katılımcı gençlere yönelik olarak tarih bilincini geliştirmeye, milli ve manevi değerleri pekiştirmeye yönelik eğitici, kültürel ve bilgilendirici faaliyetler yapılacak.

'KARDAN HEYKELLER SERGİSİ AÇILIŞI YAPILACAK'

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın ilk günü olan 3 Ocak Cumartesi saat 15.30'da Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 'Kardan Heykeller Sergisi' açılışı yapılacak. Açılışın ardından meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının son günü olan 4 Ocak Pazar günü ise Bakan Bak'ın öncülüğünde 'Bu toprakta izin var' sloganıyla Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanında toplanacak olan katılımcılar, saat 09.00'da anma yürüyüşüne geçecek. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanında son bulacak. Buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile çelenk konulmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Solo Türk ve Çelik Kanatlar gösterisiyle son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
