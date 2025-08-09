Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 750 destek personeli (Temizlik), 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR 9-17 AĞUSTOS'TA

2 bin 750 destek personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 koruma ve güvenlik görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 destek personeli (Bakım-Onarım) alınacak.

Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (Saat 00.00)-17 Ağustos 2025 (Saat 23.59) tarihlerinde e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.