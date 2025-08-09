Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 Sözleşmeli Personel Alacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar destek personeli ve koruma- güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak. Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda bulabilecek. Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvurular için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü müstehcen film izledi, sonraki hareketi daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.