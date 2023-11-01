Gençlik ve Spor Bakanı Ziraat Bankkart'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başkentli sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Halkbank'ı da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, gelecek sezonda her iki takıma başarılar diliyorum."