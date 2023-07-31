Gençlik ve Spor Bakanı Üniversite Öğrenci Adaylarıyla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 'Tercih Destek 2023' programına katıldı. Bakan Bak, üniversite tercihi yapacak olan aday öğrencilerle eğitim ve hayata dair deneyimlerini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrenci adaylarıyla buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 'Tercih Destek 2023' programına katıldı. Bakan Bak, üniversite tercihi yapacak olan aday öğrencilerle eğitim ve hayata dair deneyimlerini paylaştı.

Bak, bakanlık olarak antrenör alımlarına devam ettiklerini belirterek, spora yapılan yatırımları artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Bak, programın devamında öğrencilerle sorularını yanıtladı ve katılanlara kitap hediye etti.