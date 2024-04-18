Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Olympiakos maçını tribünden izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında karşılaştığı Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini izlemek için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da stadyuma geldi. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı takip etti. - İSTANBUL