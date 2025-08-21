Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'in Maçını İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Universitatea Craiova karşılaşmasını tribünden takip etti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin kritik mücadelesini izlemek için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da stadyuma geldi. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı takip etti.

Ayrıca müsabakayı Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Teknik Direktör Erol Bulut da takip eden isimler arasında yer aldı. - İSTANBUL