Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Gençler ve sporcularla beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne anlamlı bir yazı bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın üzerinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Gençlik Haftası vesilesiyle ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurundayız. Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ederek çizdiğiniz istikamet, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da anlam kazanmaktadır. Bu yüzyıl gençliğin ve sporun yüzyılıdır. Türkiye, bugün küresel rekabetin her alanında söz sahibi olmak adına, nitelikli, üretken ve bilinçli bir gençliği merkeze alan politikalarla ilerleyişini sürdürüyor. Bilimde keşifler yapan, sporda uluslararası başarılara imza atan, kültürde ve sanatta topluma yön veren gençlerimiz, milli kimliğimizin temelini oluşturan değerleri çağın dinamikleriyle buluşturarak geleceğe doğru yürüyor.

Biz de fiziksel, zihinsel, sosyal ve akademik gelişimi destekleyen çok yönlü yatırımlarımızla gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Milli mücadele ateşinin 106. yılında Türkiye'nin gücü olan gençlerimiz mazisinden ilhamla bayrağı istikbale gururla taşıyor. Gençlerimizin coşku ve heyecanıyla idrak ettiğimiz bu anlamlı hafta vesilesiyle zatıalinizi ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen sporcu ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı

Galatasaray efsanesi Jardel'den maç sonu paylaşım
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşme tarihi belli oldu

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

Oğlunu pompalı tüfekle öldüren babanın ifadesi "pes" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.