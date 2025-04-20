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Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Galatasaray Fuzul'a Tebrik Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Galatasaray Fuzul'u tebrik etti. Bakan Bak, Fenerbahçe İstanbul Jet'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Fuzul için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Fuzul'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u kutluyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm sporcularımıza, ailelerine, antrenör ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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