Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Furkan Özbek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Furkan Özbek'i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olan Furkan Özbek'i tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
