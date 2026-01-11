Haberler

Bakan Bak'tan Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'e tebrik

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i de mücadelesinden dolayı kutladı.

GENÇİLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
