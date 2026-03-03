Haberler

Bakan Bak'tan Parakürek milli sporcuları için tebrik mesajı

Güncelleme:
Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan milli para kürekçilerine tebrik mesajı yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sporcuların başarılarını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda

2'si altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli para kürekçileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Parakürek milli sporcularımız, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri sevindirdi. IAR5 kadınlar sınıfında yarışarak, bin metre ve 1 dakika kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Nurcan Kocaman ile IAR4 erkekler bin metre ve 1 dakika kategorilerinde gümüş madalya elde eden Yiğit Doğukan Bozkurt ve IAR2 erkekler bin metre ve 1 dakika kategorilerinde bronz madalya kazanan Yener Aras'ı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

