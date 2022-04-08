Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kasapoğlu, toplantıda Avrupa güreş şampiyonu olan Şanlıurfalı sporcu Murat Fırat'ı da tebrik etti.

YÜZME HAVUZUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Kasapoğlu kürsüde konuşurken, havanın rüzgarlı oluşu nedeniyle, üzerine bayrak, flama, ses sitemleri ve fonun uçmaması için de belediye görevlileri önlem aldı.